Havada korkunç ölüm... Güzellik kraliçesinin paraşütü açılmadı!

Kanada'da paraşütle 1200 metre yüksekten atlayan 21 yaşındaki güzellik kraliçesi paraşütünün açılmaması sonucu hayatını kaybetti.

Kanada akıllara durgunluk veren bir olaya sahne oldu.

21 yaşındaki güzellik kraliçesi ilk kez tek başına yerden 1200 metre yüksekten paraşütle atladı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Toronto Üniversitesi'nde felsefe öğrencisi olan Tanya Pardazi paraşütü açılmayınca hayatını kaybetti.

27 Ağustos’ta meydana gelen kaza ile ilgili yapılan resmi açıklaya göre, talihsiz kadının ana paraşütü açılmadı.

Pardazi bunun üzerine yedek paraşütünü açmak istedi ancak yere yakın bir konumda olduğu için kurtulamadı.

Genç kadın kazanın ardından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arkadaşı Melody Ozgoli, CTV News Toronto'ya Pardazi'nin ilk defa bir eğitmek olmadan tek başına atlayış gerçekleştirdiğini söyledi.

Ozgoli, 'Tanya'nın yeni ve maceralı olan her şeye ilgisi vardı. Hayat onun için çok sıkıcıydı ve her zaman maceralı bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Gerçekten her saniyesini dolu dolu yaşadı' ifadelerini kullandı.

TikTok'ta 100 bin takipçisi bulunan Pardazi 2017 yılında Miss Kanada'da finale kalmıştı.

04/09/2022 17:32