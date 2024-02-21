Havada panik: Uçağın kapısını açmaya çalıştı

ABD'de uçakta korku dolu anlar yaşandı. Bir yolcu, kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra acil durum kapısını açmaya çalıştı.

Fox News'un haberine göre, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve American Airlines, Chicago Uluslararası Havaalanı'na gitmekte olan uçağın New Mexico'ya geri dönerek zorunlu iniş yaptığını doğruladı.

ABD'de uçakta korku dolu anlar yaşandı. Bir yolcu, kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra acil durum kapısını açmaya çalıştı.

Fox News'un haberine göre, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve American Airlines, Chicago Uluslararası Havaalanı'na gitmekte olan uçağın New Mexico'ya geri dönerek zorunlu iniş yaptığını doğruladı.