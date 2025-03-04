Havadan ve Denizden 2,5 Milyondan Fazla Yolcu Geldi

Haber Kıbrıs-ÖZEL

KKTC’ye 2024 yılında hava ve deniz limanlarını kullanarak gelen yolcu sayısı yüzde 20.47 oranında artarak, 2 milyon 556 bin 605 kişiye çıktı. 2023 yılında gelen yolcu sayısı 2 milyon 122 bin 273 olarak açıklanmıştı.

Turizm Bakanlığı’nın Polis Genel Müdürlüğü bilgilerinden derlediği verilere göre, 2024’te ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kişi sayısı 1 milyon 865 bin 152 kişi düzeyinde. Verilere göre 2023 yılına kıyasla %22.47 oranında artan Türkiye vatandaşının 1 milyon 721 bin 264’ü hava yoluyla; 143 bin 888’i de deniz yoluyla ülkeye ulaştı.

Veriler, KKTC vatandaşlarının sayısının arttığına da işaret ediyor. 2023 yılında 267 bin 783 KKTC’li hava ve deniz limanlarını kullanırken, 2024’te bu sayı yüzde 30 artarak, 347 bin 750 kişiye çıktı.

2024’te KKTC’ye gelen üçüncü ülke uyruklu sayısı ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 3.7 oranında artışla 331 bin 559 kişiden, 343 bin 703 kişiye ulaştı.

Geçen yıl özellikle Rusya ve İran vatandaşlarının sayısındaki azalış dikkati çekti. Bu ülkelerden gelenler geçmiş yıllarda hızlı artışlar yaşamıştı. 2024’te hava ve deniz limanlarından ülkeye 47 bin 906 Rus ve 36 bin 262 İranlı geldi.

Almanya vatandaşlarının 37 bin 688 yolcuyla ikinci sıraya yerleştiği yabancı listesinde, özellikle Türkmenistan uyruklulardaki yüzde 126’lık patlama dikkati çekti. 2023’te ülkeye 5 bin 658 Türkmen gelirken, 2024’te bu sayı 12 bin 762’ye uçtu.

2024 listesinde ayrıca, 21 bin 399 Birleşik Krallık; 15 bin 305 Kazakistan; 10 bin 388 Pakistan; 9 bin 999 Ukrayna ve 7 bin 340 Azerbaycan vatandaşı da ilk 10 içinde yer aldı.

Birleşik Krallık vatandaşı Kıbrıslı Türklerin geçmiş yıllara kıyasla sayısının artması da geçen yılın ilginç gelişmeleri arasında yer aldı. BK pasaportlu 11 bin 321 Kıbrıslı Türk, hava ve deniz limanlarını kullanarak gelirken, bu sayı 2023’e kıyasla yüzde 5 daha fazla.