Havadis’teki haciz anayasaya aykırı!

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Basın Emekçileri Sendikası adına açıklama yapan Ali Kişmir ve Sami Özuslu, Havadis Gazetesi’nde verilen haciz emrinin ardından bugün emir gerçekleştirilmesine ciddi bir karşı duruş gösterdi.

Yapılan açıklamada Havadis’te yapılmaya çalışılan haciz işleminin Anayasa’ya aykırı olduğu ifade edildi. İşte açıklamanın tamamı: Son dönemlerde çeşitli kesimlerden basın kuruluşlarına karşı yürütülen planlı saldırılardan rahatsızlık duyuyoruz. Bir gazetemize veya bir TV kuruluşumuza veya bir basın mensubumuza yapılmış olan saldırıyı, hepimize yapılmış bir saldırı olarak değerlendirmeliyiz.

Bu hepimize düşen en büyük görevlerden bir tanesidir. Bu bağlamda Havadis Gazetesi’ne yönelik icra memurlarının bugün haciz işlemlerine başlaması ürkütücü bir durumdur. Geçmişte anayasamıza aykırı olmasına rağmen bu yönde adımlar atılmış ve bazı gazetelerimiz susturulmaya çalışılmıştı.

Edindiğimiz bilgilere göre, icra memurlarının gazetede bulunan bilgisayarlar ve serveri haciz etme girişiminde bulunması, anayasamızın 29’uncu maddesinde bulunan basın araçlarının korunmasına da aykırılık teşkil etmektedir. Basın Emekçileri Sendikası ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak bu süreci yakından takip ettiğimizi ve tüm taraflarla istişare içerisinde olduğumuzu belirtirken, Anayasamızın 29’uncu maddesini de tüm kesimlere hatırlatma gereğini duyuyoruz.

“Basın Araçlarının Korunması Madde 29 Yurttaşlara ait basımevi ve eklentileri ve basın araçları, suç aracı oldukları gerekçesiyle de olsa, zorla alınamaz veya e konulamaz veya işletilmekten alıkonamaz.” Yukarıda da bahsedildiği gibi, Havadis Gazetesi’ne yönelik yayınlarının durdurulması amacıyla davalı tarafından başlatılan bu girişim anayasamıza da aykırıdır. Geçmiş bizlere tedbirli olmamız ve anayasanın 29’uncu maddesini tüm kamuoyuna hatırlatmamız gerektiğini söylüyor. Umarız anayasanın 29’uncu maddesine aykırı olan bu girişim daha da ileri götürülmesi ve bizlerin de içerisinde olacağı hukuksal bir savaş süreci başlatılmaz. Yargımıza güveniyoruz ve de güvenmeye devam etmek istiyoruz.

Basının susturulmasına ve basın özgürlüğüne halel gelmesine karşı her türlü yasal ve örgütsel gücümüzü kullanacağız.