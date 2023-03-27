Havai fişek davasında bir tutuklu daha

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Patlayıcı Madde ve Ateşlı Sılah İthalı , Taşıma, Tasarruf Ve Kullanma” suçları ile ilgili olarak zanlı Hasan Demirkıran da tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Mustafa Özmüezzin olayla ilgili bulguları aktardı. Özmüezzin, 8 Mart 2023 – 24 Mart 2023 tarihleri 09.51-21.00 saatleri arasında Yenikent Lefkoşa adresinde sakin zanlı Hasan Demirkıran’ın Girne Turizm Limanı’ndan plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir tır içerisinde yetkili makamlardan alınmış herhangi bir izinleri olmaksızın Türkiye’ den KKTC’ ye ithal ettikleri 5 kutu 16’ı, 1 kutu 15’li Venüs marka havai fişek, 10 adet 9 mm çapında kurusıkı fişek, 1 adet 4918-T Zoraki marka kurusıkı tabanca ve 1 adet şarjörü Girne’den Lefkoşa’ daki ikametgahlarına taşıyıp, tasarruf ederek, henüz daha sayısı tespit edilemeyen havai fişekleri ikametgahlarının arka bahçesinde patlatmak suretiyle kullandıklarını mahkemeye aktardı. Polis konu havai fişekler ve kurusıkı fişekler ve tabanca ile şarjörü mahkeme emri gereği yapılan arama sonucu zanlıların ikametgahı içerisinde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlıların suçüstü olarak tutuklandığını söyledi. zanlı Hasan Demirkıran’ın etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 150 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması, 15 bin TL nakdi teminat yatırması ve zanlının haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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27/03/2023 14:54