Havai fişek patlatan şahıslar tutuklandı

Gönyeli’de dün saat 21:00 sıralarında, bir ikametgahta kalmakta olan H.D.(E-31), F.A.(K-42), N.K.(K-30), Ş.A.(E-20) ve M.D.A.(E-19)’nın, kanunsuz olarak tasarruflarında bulundurdukları patlayıcı madde sınıfına giren henüz miktarı tespit edilemeyen havai fişekleri, ikametgahlarının arka bahçesinde patlatmak suretiyle kullandıkları tespit edildi.

Olayla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, adı edilenlerin kalmakta olduğu ikametgahta mahkeme emri ile yapılan arama sonucunda, 95 adet havai fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 10 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.

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25/03/2023 10:55