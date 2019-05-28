Havalar nasıl olacak?

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 25-37 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor

ULTRAVİYOLE RADYASYONU YÜKSEK

Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 15 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir.

ORMAN YANGIN OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yapılan değerlendirmeler sonucunda, en yüksek hava sıcaklığının 37 dereceye kadar yükselebileceğinden arazi ve orman yangın olasılığının çok yüksek olduğu uyarısı yapıldı.