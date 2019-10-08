Havalar nasıl olacak?

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu zamanla yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 31 – 34 derece dolaylarında olacak

RÜZGAR

Kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

08/10/2019 08:50