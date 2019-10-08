Havalar nasıl olacak?
Hava sıcaklığı mevsim normellerinin üzerinde
08/10/2019
HK
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Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu zamanla yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu geçecek.
HAVA SICAKLIĞI
Mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 31 – 34 derece dolaylarında olacak
RÜZGAR
Kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.