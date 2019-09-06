Havalar nasıl olacak? 6 Eylül Hava durumu
06/09/2019
HK
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu ve yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu geçecek.
HAVA SICAKLIĞI
Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.
RÜZGAR
Güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
HAFTASONU HAVA?
ULTRAVİYOLE RADYASYONU YÜKSEK
Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 15 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir