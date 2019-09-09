Havalar nasıl olacak? 9 eylül 2019 hava durumu

Bölgemizin alçak basinç sistemi ile sicak ve nisbeten nemli hava kütlesinin etkisi altinda kalmasi beklenmektedir. Hava açik ve az bulutlu öğleden sonra parçali bulutlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR

Güney ve bati yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAVA DURUMU

ULTRAVİYOLE RADYASYONU YÜKSEK

Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 15 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir