Havalar nasıl olacak? 9 eylül 2019 hava durumu
09/09/2019
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Bölgemizin alçak basinç sistemi ile sicak ve nisbeten nemli hava kütlesinin etkisi altinda kalmasi beklenmektedir. Hava açik ve az bulutlu öğleden sonra parçali bulutlu geçecek.
HAVA SICAKLIĞI
Mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
RÜZGAR
Güney ve bati yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAVA DURUMU
ULTRAVİYOLE RADYASYONU YÜKSEK
Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 15 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir