Havalı Silahlar 2021 'Ömer Kolozali' Kupası CIU Arena’da başladı
05/10/2021
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Atıcılık Federasyonu’nun 2021 Faaliyet programı çerçevesinde yer alan Paralimpik-Olimpik Havalı Silahlar 2021 Ömer Kolazali Kupası’nın ilk ayağı CIU Arena Spor Kompleksi Havalı Silahlar Atış Poligonu’nda gerçekleşti.
Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (International Shooting Sport Federation) kurallarının geçerli olduğu müsabakalarda toplam 5 kulüpten 23 havalı tüfek, 14 havalı tabanca ve 10 paralimpik sporcu yarışıyor.
Covid-19 tedbirleri kapsamında iki ayağa bölünen yarışmanın ilk ayağı 2-3 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenen müsabakalarla başladı. İlk haftanın sonunda takımlardan 8 havalı tüfek, 7 havalı tabanca ve 4 paralimpik sporcu atışlarını tamamladı.
Müsabakalarda yarışacak kulüpler ise:
- GÜVENLİK KUV. K’LIĞI
- UKÜ
- LEVENT
- ALAYKÖY
- POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ