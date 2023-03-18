Havalimanına giren hırsız 7,5 milyon dolarlık helikopteri düşürdü

ABD'nin Californa eyaletinde bir hırsız havalimanında gerçekleştirdiği soygun girişimi sırasında 7,5 milyon dolarlık bir helikopteri çalıp düşürdü.

FBI, hırsızın Sacramento Özel Havalimanı'nda zorla girdiği 4 helikopterden birini sonunda düşürmesinin ardından soruşturma başlattı.

Polis, şüphelinin olay yerinden kaçtığını ve kimsenin yaralanmadığını belirtti.

FBI'ın Sorumlu Özel Ajanı Sean Ragan toplanan kanıtlar, tanıklardan alınan bilgiler ve güvenlik kamerası görüntülerinin dedektiflere olayla ilgili bir şüpheliyi işaret ettiğini söylüyor.

Federal ajanlar, şüphelinin helikopter çalmak istemesinin sebebini bulmaya çalışıyor.

Ragan, "Birisi hava aracını gezmek için almak istemiş olabilir. Farklı bir suç faaliyeti ya da başka bir mülke zarar vermek için almak istediyse terörizm ihtimal dahilinde olabilir" dedi.

KCRA 3'ün haberine göre çalınan Bell 429 isimli, Capitol Helicopters'a ait ağır yük helikopterinin yangın söndürme de dahil birçok kullanım alanı var.

Capitol Helicopters'tan yapılan açıklamada, "Bu sabah erken saatlerde şirketimizin işlettiği birkaç helikopter tanımadığımız bir kişi tarafından tahrip edildi ve bir hava aracı ciddi hasar aldı" diye belirtildi.

Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu da olayı soruşturuyor.

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18/03/2023 09:31