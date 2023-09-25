Havalimanına yolcu götüren midibüs yön levhasına çarptı: 5 yaralı
Adana'da havalimanına yolcu taşıyan midibüsün trafik tabelası direğine çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
25/09/2023
D.Ö. idaresindeki plakalı midibüs, Adana Havalimanı'na yolcu götürdüğü sırada Reşatbey Mahallesi Girne Bulvarı'nda trafik levhası bulunan direğe çarptı.
Kazada midibüsteki 5 yolcu yaralandı.
Araçta sıkışan bir kişi Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.
Yaralılar Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.