Havalimanına yolcu götüren midibüs yön levhasına çarptı: 5 yaralı

Adana'da havalimanına yolcu taşıyan midibüsün trafik tabelası direğine çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

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25/09/2023

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Havalimanına yolcu götüren midibüs yön levhasına çarptı: 5 yaralı

D.Ö. idaresindeki plakalı midibüs, Adana Havalimanı'na yolcu götürdüğü sırada Reşatbey Mahallesi Girne Bulvarı'nda trafik levhası bulunan direğe çarptı.

Kazada midibüsteki 5 yolcu yaralandı.

Araçta sıkışan bir kişi Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralılar Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

25/09/2023 08:30
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TAGS: Havalimanı, midibüs, haber
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