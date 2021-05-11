Havalimanları İtfaiye Derneği’nden Haspolat’ta evi yanan aileye katkı

 Sivil Havacılık Dairesi Meydan İtfaiye Şubesi, Havalimanları İtfaiye Derneği, 03 Mayıs’ta Haspolat’ta ikametgahlarında yangın çıkan aileye maddi bağışta bulundu.

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11/05/2021

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Havalimanları İtfaiye Derneği’nden Haspolat’ta evi yanan aileye katkı

 Sivil Havacılık Dairesi Meydan İtfaiye Şubesi, Havalimanları İtfaiye Derneği, 03 Mayıs’ta Haspolat’ta ikametgahlarında yangın çıkan aileye maddi bağışta bulundu.

 Dernek Başkanı İbrahim Kırgız,  tüm halkımızı ve yetkilileri bu zor dönemde söz konusu ailenizin yanında olmaya davet etti.

  Yaptıkları maddi, manevi katkılarla bir nebze de olsa evleri yanan aileye faydalı olmaya çalıştıklarını vurgulayan İbrahim Kırgız, 5 çocuklu bir ailenin gözleri önünde evleri yanarken ne hissettiklerini anlayabildiğini, yürekler acısı bir durumun yaşandığını belirterek, duyarlı üyelerine de katkılarından dolayı gönülden teşekkürlerini sundu.

   Kırgız, görev, yetki ve sorumluluklarının dışında, ellerinden geleni fazlasıyla yapmaya çalışan Havalimanları İtfaiye Derneği üyelerinin, sosyal sorumluluk faaliyetlerini de sürdürdüğünü ifade etti.

    İbrahim Kırgız, bu yıl içerisinde derneğin anı ormanı oluşturduğunu ve 23 Nisan’da Atatürk silueti ile bayraklarımızı göndere çektiklerini anımsattı.

11/05/2021 13:01
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TAGS: İbrahim Kırgız,  Sivil Havacılık Dairesi
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