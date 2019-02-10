Havaya ateş açıldı!

Haber Kıbrıs-Özel

Lefkoşa Dereboyu’nda “Citroen Işıkları” önünden gelen silah sesleri bölgede panik yaşanmasına neden oldu. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgiler doğrultusunda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı ekiple uyuşturucu taşıdığı tahmin edilen kişiler arasında tartışma çıktı. Polis olayın büyümemesi için havaya ateş açtı. Lefkoşa Dereboyu’nda yaşanan olay sonucu çok sayıda vatandaş panik yaşadı. Öte yandan olayda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.