“Havayolunun kurulmasını Bakanlar Kurulu’ndaki herkes destekliyor”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın hükümet ortaklarının yatırım yapmasına imkan vermediği yönündeki söylemlerine yanıt verdi.

BRT’de 17. Saat programına açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, Arıklı’nın söylemlerini üzülerek okuduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, “Sayın Erhan Arıklı’nın açıklamalarını üzülerek izliyorum. Kesinlikle hükümetin engel olduğuna dair söylemleri asla doğru değildir. Doğru olan şudur; tüm hükümet bir havayolu kurulmasını istiyor. Ancak kurulacak olan havayolu bayrak taşıyıcımız olacaksa bunun ana sözleşmesi ve buna bağlı olan ekleri kamuoyunun vicdanında kabul görecek maddelerden oluşması gerektiği noktasında fikirlerimiz vardır. Bunun dışında havayolunun kurulmasına engel olacak hiç kimsenin bir görüşü yoktur. Herkes havayolunun kurulmasını istemektedir. Ancak havayolu kurulurken nasıl kurulucak? Buna bağlı olarak bu havayolunun ülkede kamuoyunun bilgisine taşındığı zaman kamuoyunun ne diyeceği. Havayolunun kurulmasından kamu vicdanının rahat olması gerekiyor. Ve bu kamu vicdanının yapılan sözleşmeyi tamamen doğru bulması gerekiyor” dedi

Bakanlar Kurulu’nda tartışılanın sözleşmedeki maddeler olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, “Tartışılan asla havayolu değildir. Havayolunun kurulmasını Bakanlar Kurulu’ndaki herkes desteklemektedir. Ancak bir havayolu kurulurken uluslararası standartlar vardır. Bizim halkımızın hakları vardır. Kurulacak olan şirketin hakları vardır. Bu hakların ortak bir noktada buluşması gerekiyor. Dolayısıyla tartışılan sözleşmenin maddeleridir” ifadelerine yer verdi.

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04/10/2022 22:59