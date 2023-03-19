Havertz golü attı, kaleciyle dalga geçti

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Chelsea ve Everton, Stamford Bridge'te karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken 51. dakikada Joao Felix takımını 1-0 öne geçirdi. Everton 69'da Doucoure ile skora denge getirdi.

Chelsea 76'da penaltı kazanırken topun başına geçen Kai Havertz, hata yapmayarak takımını öne geçerdi. Alman yıldız golün ardından sevinci sırasında Everton kalecisi Jordan Pickford ile dalga geçti.

Havertz, iki elini kulaklarının arkasına alarak Pickford'a doğru dilini çıkardı. İngiliz kaleci kendisine yapılan bu hareketi o an görmedi ancak daha sonrasında farkına vardı. Chelsea taraftarları ise Havertz'in yaptığı sevinçten büyük keyif alarak eğlendi.

Everton'ın 89. dakikadaki golüyle mücadele 2-2 sona erdi.

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19/03/2023 14:22