Havuzda burun kırılmalarına dikkat!

Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, “Havuzda kayıp düşen kişi burnunu çarpmışsa ve burnundan kan geliyorsa; burnunu işaret parmağı ve başparmağı ile kuvvetlice sıkıp, başını öne doğru eğmelidir. Kanaması olan kişinin başını yukarıya kaldırması yanlış bir hareket olur. Kazanın üzerinden zaman geçmeden hemen buruna buz uygulaması yapılmalıdır. Eğer burunda çok ciddi bir kanama varsa, hasta zaman kaybetmeden bir hastaneye başvurarak Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanına görünmelidir.” dedi.

BURUNDAKİ RENK DEĞİŞİMİNE DİKKAT!

Gürkan Kayabaşoğlu, “Eğer kaza sonrası hafif şiddetli bir kanama varsa; burun içine çok soğuk su çekmek kanamayı durdurmaya yardımcı olacaktır. Pıhtıları atabilmek için hafifçe sümkürmek de doğru bir hamle olur. Burada burnunuza çekeceğiniz suyu, eğer imkan varsa buzdolabından temin etmeniz daha isabetli olacaktır.

Geçirdiğiniz kaza sonrasında burun üstünde renk değişimleri yaşandıysa, yani morarma söz konusuysa, bu durum bir kırığın ya da çatlağın habercisi olabilir. Bu durumda zaman kaybetmeden bir KBB uzmanına görünmelisiniz.” diye konuştu.

AMELİYAT ŞART MI?

Kaza sonrası ameliyatları ile ilgili de yorumda bulunan Gürkan Kayabaşoğlu, “Havuz başında ya da farklı bir yerde yaşanan burun kazaları sonrasında yaşanan en büyük kaygı şu oluyor; buruna aldığımız her darbe, ameliyat gerektirir mi?

Buruna aldığınız her darbe değil ancak burnunuzda şekil değişikliğine neden olan her kırık, mutlaka Kulak Burun Boğaz uzmanı tarafından ameliyat edilmelidir.

Başka bir olasılık üzerinden de örnek vermek gerekirse; tatilde yaşadığınız havuz kazası sonrası, burnunuzdaki travmayı çok önemsemediniz. Tatilinizi bölüp, muayene olmaya zaman ayırmadınız ve burnunuzda oluşan kırık yanlış kaynadı.

ŞİŞKİNLİK VE MORARMA VARSA…

Burun kırıklarından sonra oluşan yanlış kaynamalar kalıcı eğriliklere, yamukluklara ve kalıcı nefes problemlerine yol açabilir. Tatilinizde harcamak istemediğiniz bir muayene süresi, daha sonra size uzun bir ameliyat olarak geri dönebilir. Çatlaklarda ise burun şişer ve morarır ancak burnunuzun şeklinde değişmeye ve bozulmaya yol açmaz.” dedi.

Doç. Dr. Gürkan Kayabaoğlu yorumunu, “Burnunuzun fonksiyonları ile ilgilenen uzmanlık alanı olan Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanları yaşadığınız travma sonrasında burnunuzun iç kısmını titizlikle inceleyecek ve ileride yaşama ihtimaliniz olan nefes sorunlarının önüne geçilmesi için gerekli önlemleri alacaktır.” sözleriyle tamamladı.