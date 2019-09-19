Havuzda dehşet! Kıskançlık krizi ölüm getirdi

Dominik Cumhuriyeti’nde 16 yaşındaki bir genç, tutup havuza fırlattığı ve havuzdan çıkmasına izin vermediği 15 yaşındaki arkadaşını suyun altında tutarak ölümüne neden oldu.

Başkent Santa Domingo’daki Pantoja bölgesinde, hafta sonu havuza giden 15 yaşındaki Nairobi Montés, havuz kenarında durduğu sırada 16 yaşındaki arkadaşı tarafından havuza fırlatıldı. Ancak, Montes havuzdan çıkmaya çalıştığı sırada genç adam tarafından tekrar havuza atıldı. Montesi havuza fırlatıp kendi de atlayan genç, bir süre genç kızın kafasını suyun altında tutarak, arkadaşının ölümüne neden oldu.

19/09/2019 22:13