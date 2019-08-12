Havuzdaki klor bakın neye yol açıyor

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşenur Cetişli, yüzme havuzlarının deri hastalıklarına neden olabileceğini söyledi. Havuz kenarındaki şezlong, tabure gibi ortak kullanılan malzemelerden bile hastalık kapılabileceğini söyleyen Cetişli, önemli uyarılarda bulundu.

Kavurucu yaz sıcaklarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yüzme havuzları, birçok hastalığa davetiye çıkarabiliyor. Havuzların temizlenmesine dikkat çeken Dr. Cetişli, klorlama sonrasında oluşan klor bileşiklerinin alerjik hastalıklara, astım, akne benzeri enfeksiyonlara yol açabildiğine söyledi.

Dr. Cetişli "Deride, mukozada ve tırnakların altında çoğalan ancak mikroskop ile görülebilen küçük organizmalar deriye direkt temas ederek ya da ortak kullanılan eşyalardan geçerek çeşitli hastalık süreçlerine yol açabilir" dedi. Özellikle yaz aylarında mantar hastalıklarının görülme sıklığının arttığını söyleyen Dr. Cetişli, bu tür mantarların ayakların, genital bölgenin ve tüm cildin nemli bırakılmasıyla artış gösterdiğini ifade etti.

Enfeksiyonu, güneş yanığı, siğil, zührevi hastalıklar veya herhangi bir bulaşıcı hastalığı olan kişilerin kendi sağlıkları ve toplum sağlığı için havuza girmemeleri gerektiğini vurgulayan Dr. Cetişli, cilt hastalıklarının yüzme havuzlarından kolay bir şekilde bulaşabileceğini dile getirdi.

ŞEZLONGTAN BİLE BULAŞABİLİYOR!

Cetişli, özellikle siğillerin temas ile bulaşan bir hastalık olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Siğiller yara, bere ve sıyrık olan deriden daha çabuk bulaşırlar. Siğilleri olan kişiler, tedavi olmadan kesinlikle havuza girmemelidirler. Havuz kenarındaki şezlong, tabure gibi ortak kullanılan malzemelere dikkat edilmeli ve terliksiz yürünmemelidir. Bunun haricinde kişisel tedbir olarak deride yara, bere veya sıyrık varken havuza girenlerse çıktıktan sonra hemen sabunlu suyla duş almalıdır."

Hastalıklardan korunmak için halka açık yüzme havuzlarının dezenfeksiyon işlemlerinin ve rutin bakımlarının aksatılmaması gerektiğini altını çizen Cetişli, havuzu kullanan kişilerin de bu işlemlerin yapıp yapılmadığını kontrol etmelerinin gerekli olduğunu altını çizdi.