Havuzdan bulaşan göz hastalıklarına dikkat!

Göz enfeksiyonlarının özellikle havuz kullanımına bağlı olarak salgına dönüşebildiğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Kemal Yıldırım, temizliği iyi yapılmayan havuzların enfeksiyon saçtığını, bu durumun özellikle göz sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu söyledi.

Yaz aylarındaki bazı dış etkenlerin göz hastalıklarının gelişmesini kolaylaştırdığını ifade eden Avrasya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kemal Yıldırım, özellikle de yaz sıcaklarından bunalanların tercih ettiği havuzlara dikkat çekti.



İyi temizlenmeyen havuzların ciddi sorunlara davetiye çıkarabildiğini vurgulayan Dr. Yıldırım, “Daha çok havuzu çok sık kullanan kişilerde, vücut direnci düşük olanlarda, kontakt lens kullananlarda göz enfeksiyonları görülür. Kontakt lensin en büyük handikabı ise havuzun suyunu emerek, mikroorganizmaların gözeneklere yerleşmesine sebep olmasıdır ve böylece enfeksiyonlar gelişir” dedi.



KONJONKTİVİT LİDERLİĞİ BIRAKMIYOR



En çok karşılaşılan göz hastalıklarının başında konjonktivitin geldiğini söyleyen Doktor Kemal Yıldırım, “Klorlama veya farklı dezenfeksiyon işlemleriyle sterilizasyonu sağlanmayan havuzlardan bulaşan virüs, bakteri ve parazit gibi mikroorganizmalar sebebiyle ortaya çıkar” dedi ve konjonktivit belirtilerini sıralayarak şöyle devam etti:



“Gözlerde sulanma, yanma, kızarıklık, batma hissi, kaşıntı, lens kullanımında zorlanma. Göz çevresinde yapışkan ince bir tabaka şeklinde kendini belli eden konjonktivit problemi aynı zamanda ışığa karşı hassasiyete sebep olur. Bu şikayetleri yaşayan kişilerin mutlaka uzman bir göz doktoruna başvurması gerekir. Çünkü ihmal edildiğinde çok daha ciddi sorunlara sebep olabilir.



KLOR, ALERJİK REAKSİYONA SEBEP OLABİLİR



Havuzlar, içinde barındırdığı klor sebebiyle gözde önemli problemlere yol açabiliyor. Bunlardan bir diğeri ise alerjik reaksiyonlardır. Özellikle de alerjik bünyelerde ve hassas kişilerde sıklıkla rastlanılan bu durumu engellemek için alınması gereken en basit önlem deniz gözlüğü kullanımıdır.



KİMYASAL KONJONKTİVİTE DİKKAT



Havuzdaki klorun sebep olduğu göz hastalıklarından biri de kimyasal konjonktivittir. Bu durum havuzda çok fazla zaman geçiren kişilerde gözlemlenir. Çünkü havuzun az klorlanması gibi çok klorlanması da bu hastalığa sebep olabilir. Normal konjonktivit ile benzer şikayetlerle kendini belli eden kimyasal konjonktivit; gözlerde batma, yanma, kaşıntı ve ışığa karşı hassasiyete yol açar.



HAVUZDAKİ MİKROORGANİZMALAR KORNEAYA YERLEŞEBİLİR



Havuzda bulunan mikroorganizmaların korneaya yerleşmesiyle birlikte kornea iltihabı gelişebilir. Saydam tabakasında beyaz leke oluşabilir bu duruma şiddetli batma ve yanma eşlik edebilir. Hatta iltihabın çok ilerlemesi durumunda korneada delinme yaşanabilir. Bu da görmede azalma ve hatta kalıcı görme kaybına neden olabilir.



YAZ AYLARINDA GÖZ ENFEKSİYONLARINDAN KORUNMAK İÇİN…



· Temizliğinden emin olunmayan havuzlara girilmemeli,

· Deniz gözlüğü kullanılmalı,

· UV ışınlarını filtreleyen güneş gözlükleri kullanılmalı,

· Havuz ve denize girerek gün sonunda atılabilen günlük kontakt lensler kullanılmalıdır.”