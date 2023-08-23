Havva Günsel hayatını kaybetti

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23/08/2023

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Havva Günsel hayatını kaybetti

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kurucu Rektörü Suat Günsel’in değerli annesi Havva Günsel hayatını kaybetti. 

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin sosyal medya hesabından duyurulan acı haber, Havva Günsel’in sevenlerini yasa boğdu. Suat Günsel’in babası İrfan Günsel ise 2015 yılında hayata gözlerini yummuştu. Havva Günsel’in cenazesi yarın saat 12’de Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi önünde yapılacak törenin ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Mescidinde kılınacak öğle namazına müteakip, Lefkoşa Kabristanlığında defnedilecek.

23/08/2023 15:30
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TAGS: Suat Günsel, haber, kktc
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