Havva Özay Anı Satranç Turnuvası

Havva Özay’ı anmak ve gençlerimize satrancı sevdirmek için 9 Ekim – 6 Kasım tarihleri arasında Mağusa Bandaliya’da satranç turnuvası gerçekleşiyor.

Sertbay Satranç Akademisi, Çanakkale Satranç Kalesi ve Kuzey Kale Satranç Derneği tarafından düzenlenen Havva Özay Anı Turnuvası’nda ilk hamleler Cumartesi günü Mağusa Bandabuliya'da hem minikler hem de açık kategorilerinde yapıldı. Tarihi binada henüz ilk turdan oldukça çekişmeli maçlar oynanırken, sürpriz sonuçlar da alındı.

2021 Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Yaş Grupları Şampiyonası öncesinde 5 tur üzerinden düzenlenecek turnuvada merhume Havva Özay'ı anarken, çocuklar ve gençler satranç oynama olanağı bulacak. Maçlar her hafta Cumartesi günleri minikler kategorisinde saat 15.00’de, açık kategoride ise 17.30’da oynanacak. Turnuvanın 2. turu 16 Ekim günü oynanacak.

Havva Özay Anı Turnuvası sponsorluğunu Özay Ailesi yaparken, Gazimağusa Belediyesi de turnuvanın lojistik desteğini sağlıyor.

İlk tur açık kategori sonuçları:

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12/10/2021 12:12