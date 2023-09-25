Havva Özdemirağ, 24. TÜRKSOY Opera Günleri’nde KKTC’yi temsil etti

Özbekistan’da gerçekleştirilen 24. TÜRKSOY Opera Günleri’nde KKTC'yi Havva Özdemirağ temsil etti.

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25/09/2023

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Havva Özdemirağ, 24. TÜRKSOY Opera Günleri’nde KKTC’yi temsil etti

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY çatısı altında, Özbekistan’ın Fergana şehrinde gerçekleştirilen 24. TÜRKSOY Opera Günleri’nde KKTC'yi Opera Sanatçısı Havva Özdemirağ temsil etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü’nün davetiyle, 24. TÜRKSOY Opera Günleri’nde yer alan Kıbrıslı Türk sanatçı Havva Özdemirağ, 21 Eylül 2023 tarihinde, ‘İslom Karimov Devlet Tiyatro ve Sanat Merkezi’nde sahne aldı.

Etkinlikte, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Tiva sanatçıları da yer aldı.

25/09/2023 09:00
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TAGS: Özbekistan, havva özdemirağ, haber, kıbrıs, 24. TÜRKSOY Opera Günleri,
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