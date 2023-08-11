Hawaii cehennemi yaşıyor: 55 ölü, yüzlerce kayıp

Hawaii, orman yangınlarına yabancı bir yer değil ancak son yangın yaşananların en kötüsü. Hala devam eden orman yangınlarında yaşanan tahribatın boyutu da giderek artıyor.

Yerleşim yerlerine sıçrayan yangınlar bazı kasabaların tamamen yanmasına neden oldu.

Alevler Lahaina'yı o kadar hızlı sardı ki hayatta kalanlar alevlerden kaçmak için denize atlamak zorunda kaldı.

Onlarca kişinin hayatını kaybettiği yangınların çıkış sebepleri hala araştırılıyor. Ancak kasırga rüzgarları ve kuru hava, alevleri beslemeye yardımcı oluyor.

Hawaii'nin büyük bir bölümünde etkili olan kuraklık veya anormal kuru hava şartları da yangının büyümesindeki etkenler arasında.

"Can kaybı görmeye devam edeceğiz"

Hawaii Valisi Josh Green düzenlediği basın toplantısında yangınları "Hawaii eyalet tarihindeki en büyük doğal afet" olarak nitelendirdi ve tarihi Lahaina kentinin yüzde 80'inin "gittiğini" söyledi.

Vali ölü saysının 55 olduğunu belirterek uyardı: Can kaybı görmeye devam edeceğiz.

"Maliyet milyarlarca dolar"

Yaklaşık bin 700 yapının kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Vali Green, evlerini terk etmek zorunda kalanların otellerde ve kiralık mülklerde barınması için bir plan üzerinde çalıştıklarını söyledi....

"Lahaina'nın yıkımını tam olarak gördüğünüzde, bu sizi şok edecek. Bütün bu binaların neredeyse yeniden inşa edilmesi gerekecek. Maui'nin kendi imajında ve kendi değerleriyle inşa ettiği yeni bir Lahaina olacak. Yeniden inşa etmek uzun yıllar alacak"

Vali Green, maliyetin "milyarlarca dolara" ulaşacağını da sözlerine ekledi.

Hawaii afet bölgesi ilan edildi

ABD Başkanı Joe Biden, Hawaii’yi “afet bölgesi” ilan etti. Böylece adaya federal düzeyde kurtarma ve iyileştirme yardımlarının önü açıldı.

Başkan Joe Biden ve eşi Jill Biden, "Dualarımız sevdiklerini kaybeden ailelerle" ifadesiyle yangında yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerini iletmişti.

"Yaklaşık 1000 kişi hala kayıp"

Polis şefi John Pelletier, yetkililerin tam olarak kaç kişinin kayıp olduğunu bilmediğini ancak yaklaşık 1000 kişinin kayıp olduğunu düşündüklerini söylüyor...

"Bu, 1000 kişinin öldüğü anlamına gelmez birçoğu barınaklarda olabilir veya temasa geçememiş olabiliriz""

Adadaki yangın nedeniyle internet ve elektrik kesintileri mevcut. Adanın batı yarısında 11 bin kişi elektriksiz kaldı. Bu da insanların yerini tespit etme çabalarını zorlaştırıyor.

Maui'deki Savaş Anıtı Stadyumu barınağında, bir beyaz tahta ve Post-it not defterleri kullanılarak ilkel mesjalaşma sistemi oluşturuldu.

"Sizi seviyoruz Marisa, lütfen bizi arayın" gibi kayıp sevdiklerinizle temasa geçme ricalarının yanında yardım teklifleri de var: "Havaalanına kadar üç kişiye kadar ulaşım sağlayabilirim!"

Yetkililer yüzlerce kişinin kayıp olduğunu tahmin ediyor ve adanın büyük bir bölümünde elektrik ve internet hizmetleri kesildiğinden kayıp kişilerin yeniden bir araya gelmesi zorlaşıyor. Bu nedenle kağıtlarla not bırakarak hayatta olduklarını gösteren işaretler bırakıyorlar.

14 bin turist şimdiden Maui'den ayrıldı

Hawaii Turizm Otoritesi, çarşamba günü 14 binden fazla ziyaretçinin ya evlerine gitmek ya da Hawaii'de başka bir yerde tatillerini sürdürmek için Maui adasından taşındığını söyledi.

Hawaii'de bugünün sonunda (yerel saatle Perşembe 18:00'i biraz geçiyor), 14 bin 500 kişinin daha taşınmış olacağını tahmin ediyorlar.

İptal edilen uçuşlar nedeniyle 2 bin yolcu, Maui Uluslararası Havalimanı'nda mahsur kaldı.

Turistler ve ada sakinleri adadan tahliye edilirken, onlara bir kongre merkezinde geçici olarak kalacak yer veriliyor.

İtfaiyeciler, Maui'deki yangınların hiçbirinin yüzde 100 kontrol altına alınmadığını ve koşulların tehlikeli ve öngörülemez olduğunu söylüyor.

Bu yaz başladığından beri yaklaşık 288 bin turist Maui'yi ziyaret etti.