Hawaii'de 6,2 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan Büyük Ada'nın açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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11/10/2021

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Hawaii'de 6,2 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan Büyük Ada'nın açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami tehlikesi olmadığı öğrenildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, Hawaii'nin güneyindeki Büyük Ada'da bulunan Naalehu bölgesinin yaklaşık 27 kilometre güneyinde, 35 kilometre derinlikte deprem oldu.

Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından, en büyüğü 4,3 olan birçok artçı sarsıntı oldu.

Hawaii Ulaştırma Bakanlığı, deprem nedeniyle havaalanlarında, köprülerde veya limanlarda hasar meydana gelmediğini açıkladı.

Başkent Honolulu'daki Ulusal Meteoroloji Dairesi de depremin ardından tsunami tehlikesi olmadığını aktardı.

11/10/2021 10:30
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TAGS: Hawaii, amerika, abd
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