Hawaii’de beklenen istifa geldi!

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’nda 8 Ağustos'ta başlayan ve 111 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınları Istifa getirdi. Yangın sırasında sirenlerinin çalmaması nedeniyle eleştirilerin hedefi olan adanın Acil Durum Yönetimi Şefi Herman Andaya, istifa kararı aldı.



Daha önce acil durum yönetimi konusunda mesleki tecrübesi bulunmadığı belirtilen Andaya, “sağlık sorunları” nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.



Maui Belediye Başkanı Richard Bissen yaptığı açıklamada, "Karşı karşıya olduğumuz krizin ciddiyetinin farkında olarak ekibim ve ben bu kilit konuma mümkün olan en kısa sürede yeni birini getireceğiz. Bu duyuruyu yakında yapmayı planlıyorum" dedi.

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