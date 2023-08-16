Hawaii'deki yangınlarda ölü sayısı 106'ya çıktı

ABD'nin Hawaii eyaletindeki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya ulaştı.

ads ads ads ads
16/08/2023

ads
Hawaii'deki yangınlarda ölü sayısı 106'ya çıktı

Ekipler, küle dönüşmüş mahallelerde cenazeleri aramayı yoğunlaştırırken, kalıntıları belirlemek için çalışan yetkililere yardımcı olmak için salı günü gezici morg birimi bölgeye geldi.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanı, muayene masaları, röntgen üniteleri ve diğer ekipmanlarla birlikte adli tıp uzmanları, patologlar ve teknisyenlerden oluşan bir ekip görevlendirdi.

Söz konusu yangınlar, bir yüzyıldan fazla bir süredir ABD'de yaşanan en ölümcül yangınlar olarak kayıtlara geçmiş durumda.

16/08/2023 09:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: hawaii, orman yangınları
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.