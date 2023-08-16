Hawaii'deki yangınlarda ölü sayısı 106'ya çıktı

Ekipler, küle dönüşmüş mahallelerde cenazeleri aramayı yoğunlaştırırken, kalıntıları belirlemek için çalışan yetkililere yardımcı olmak için salı günü gezici morg birimi bölgeye geldi.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanı, muayene masaları, röntgen üniteleri ve diğer ekipmanlarla birlikte adli tıp uzmanları, patologlar ve teknisyenlerden oluşan bir ekip görevlendirdi.

Söz konusu yangınlar, bir yüzyıldan fazla bir süredir ABD'de yaşanan en ölümcül yangınlar olarak kayıtlara geçmiş durumda.