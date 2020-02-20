Hayaller, Projeler ve GERÇEKLER

İnsan zihni tasarlayabilecek bir yapıya sahiptir. Tasarlanan imge, zihinde canlandırılır ve gerçekleşmesi için hissedilen duygu insanı mutlu eder. Bu kısaca tanımladığımız “hayal”’in ta kendisidir. Fikirler de zihinlerde tasarlanır. Herkesin mutlaka bir fikri vardır. Ama herkes “gerçekçi” fikirler üretemez. Fikir emek işidir. O fikrin tasarlanması ve gerçekte hayat bulması için birçok aşamadan geçmesi gerekmektedir. Bazen çok kez tekrardan tasarlanır. Çünkü yalnızca beş on sayfalık bir kağıt yumağında yazanlar değildir gerçekçi fikirleri hayata geçirmek. Nasıl yani? Birileri sizden yardım ister ve o birileri sizden yardım isterken, emek harcayacağınızı da göz önünde bulundurmalıdır. Emek? Yani şöyle. Hayali hayata geçirecek olan kişi, fikir sahibi kişiden zihinsel emek harcamasını ister. Bunun projesinin hazırlanması, eğer ki proje nesne olarak hayata geçecekse yerinde incelenip, yerleşeceği konumda araştırma yapılması gerekir. Eğer ki bir bina yapacaksanız örneğin, mühendis, mimar, fotoğrafçı, ekonomist, planlamacı, reklamcı ve daha birçok meslek grubunun içine girdiği bir projedir gerçekleştirilecek olan. Eğer mali olarak karşılayabileceğiniz bir proje değilse, mali açıdan size destek olabilecek mercilere de hazırlanacak olan projelerin hayata geçebilmesi için tecrübeli, fikirleri hayata geçirebilen gerçekçi kişilere ihtiyacınız vardır. Herkes yaparım der. Ama herkes gerçekten yapamaz. Fikirler, hayallerden doğar. Hayaller gerçekci fikirler sayesinde hayata geçer.

Bir zamanlar yapılamaz denilen birçok hayal gerçeğe dönüştü. Çünkü gerçekçi fikirler, sağlam kadrolar ile hayata geçebilir. Vizyon sahibi olmak gerekir. Vizyon sahibi olabilmek için ya vizyonu olan bir ekip çalışması içerisindesinizdir veyahut azminiz ve çalışkanlığınız birbiri ile birleşince yapamayacağınız şey yoktur. Çeyrek asır öncesinde batmış olan bir belediye düşünün. Vizyon sahibi biri veya bir ekip iddia ortaya koyar, bununla birlikte hem belediyeyi kalkındırır, hem hizmeti en üst noktaya çıkarır, hem de sosyal belediyecilik kavramını bu ülkeye getirir. On yıl öncesine gidin. Dünya ile bütünleşen, dünyanın bölünmüş bir başkentini dünyaya açan bir belediye. Çehresi değişmiş, farklı bir anlayış içerisinde, vizyon sahibi insanların yönettiği. Bu iki örnek tam da bugün geldiğimiz noktayı çok güzel özetlemektedir. Hayallerden fikirlerin doğduğu, vizyon sahibi insanların bunları hayata geçirdiği bir hizmet anlayışı ve sosyal belediyecilik varken, birden toplum çöpünün toplanmasını ve sokaklarının temiz olmasını dilediği bir düşüş yaşıyor. Çitanın yukarda seyretmesi gerekirken ani bir düşüş. Otobanda varacağınız noktaya 100 km hızla giderken birden 20 km ye düşmek gibi.

Son on yıllık belediye seçimleri değerlendirilidiğinde, hem toplumun feodal yapısı, hem de siyasi çalkalanmalar toplumu tamamen allak bullak etmiştir. Yerel yönetimlerin halk üstünde etkisinin boyutu ortaya çıkınca, siyasi partiler yerel yönetim seçimlerindeki stratejilerini tamamen değiştirmeye başlamış ve bir hayaller topluluğu pazarlamaya başlamıştır. Nedir bu hayaller? Ekonomik sıkıntı içerisinde daralmış olan toplumun, gerçekçi olmayan fikirleri düşlemesi ve pazarlama yöntemine kapılarak yönlenmesi demektir. Çok kısa bir süre öncesine kadar sunulan 30-40 projeli kampanyalar vardı. İçerisinde lunaparklar, çok katlı otoparklar, tramvaylar, limanlar v.s. olan proje yığını ve biz toplum olarak bunu aldık, düşledik ve ona göre karar verdik. Sunulan onlarca projenin içerisinde belki bir tanesi ya gerçekleşti ya da gerçekleşmedi. Bir kez o hataya düştük ve hiç sorgulamadan yine o hayallere akıp gittik. Sonrasında çöpümüzün bile kapı önlerinden alınmadığı, uluslararası standardlara gelmeye yakınken kafa üstü yere çakıldığımız, çitanın yerlerde gezdiği ortamlar içerisinde bulduk kendimizi. Bir de proje sunmadan, tek gayesi belediyeyi kurtarmak ve hizmet sunmak için de görev başına gelenler vardı. Ancak göreve gelişlerinin ardından, sunmadıkları, hayallerini kurmadıkları birçok gerçekçi fikri hayata geçirdiler. Kültür evleri açtılar, organik ev yapımı pazarlar kurdular, yeşillendirdiler, meydan yaptılar. Batan, bir daha iflah olmaz dedikleri köylerini, şehirlerini daha da yukarı taşıdılar.

Yaşadığımız ada çok küçük bir ülkedir. Bağımsız veya bir partiye mensup olarak seçime girenlerin yalnızca %5’i bağımsızdır. Bağımsız olarak seçime katılan birçok belediye başkan adayını gözden geçirin. En az 10 kişiden 9’u hangi adayın, hangi partiden olduğunu size açıkca söyler. Belki hayalimiz Bağımsız Belediye başkanlarıdır. Ama gerçekler farklıdır ve ortadadır. “Bağımsız Belediye” kavramı başka birşeydir. Gün gelip belediyeler reformu altında düzenlenecek, yasası yapılacak ve o zaman belki zamanla bağımsız belediyelerin ne olduğunu anlayacağız toplum olarak. Fakat bu toplumun en az %80’i bağımsız değildir. Herkesin bir fikri vardır. Oyunuz fikirlerinize göre sandığa yansır. Belediye seçimlerinden anlamamız gereken hizmet anlayışı değildir yalnızca. Bunu toplum olarak çoktan aşmış olmamız gerekir. Belediyelerin vizyonu sosyal belediyecilik olmalıdır. Uyuşturucu komisyonun işini azaltmak, bağımlılıkları en aza indirebilmek, sosyalleşmek için. Belediyelerin vizyonu şehirlerin devlet işbirliği ile ekonomik olarak kalkınmasını ve daha ileriye taşınmasını sağlamaktır. Devletin yükünü azaltmak ve ileriye dönük olarak ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için. Belediyelerin vizyonu paydaş olan ve toplum için daha iyi bir gelecek kurulmasına gönüllü çalışan sivil toplum örgütleri ile istişareli çalışmaktır. Üretebilme kapasitesi olan bir toplumuz. Hiç de zor olmadığını son bir iki senedir gözlemliyoruz. Hem de açıkça.

Bayram sonrası gerçekleşecek Yerel Yönetim Seçimleri’nde sandığa giderken dünü, bugünü düşünün, yarını hayal edin. Hayal ederken neyin gerçekçi fikirler, neyin düş olduğunu ayırın ve ona göre karar verin. Geçmiş yönetimlerin ne kadar iyi veya ne kadar kötü olduğunu unutmayın. Belediyeler topluma birebir dokunabilen kurumlardırlar. Hayal etmek güzeldir, mutlu eder. Ama gerçekçi hayaller, gerçekçi fikirler ile hayata bulur...

20/02/2020 17:14