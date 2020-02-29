Hayat felç, vatandaş öfkeli

Rum Yönetimi’nin aldığı tek yanlı kara geçiş kapılarını kapama kararı, yaşamı felç etti.

Kapıların açılmasının ardından geçen 18 yılda bir çok alanda adanın her iki yarısını da kullanmak zorunda kalan Kıbrıslı Türk ve Rumlar’ın hayatı zehir oldu.

Lefkoşa’da araçlı tek geçiş kapısı olan Metehan; yaya olarak geçiş yapamayanların araçlı akınına uğradı.

Oluşan karşılıklı uzun kuyruklar nedeniyle araç kuyrukları saatlerce ilerleyemedi.

İsyan eden vatandaşlar, tepkilerini dile getirirken, Anastasiadis hükümeti bir hafta boyunca kara sınır kapılarını kapalı tutmakta kararlı.

Rum polisinin, daha önce uygulamaya koymadığı KKTC’ye girişlerde kimlik kontrolü yapmaya başlaması uzun kuyruklar oluşmasına neden sağladı

29/02/2020 16:49