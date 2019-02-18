Hayat kurtaran emniyet kemeri

Araçlarda emniyet kemerleri değişiyor; otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden birinin geliştirdiği yeni nesil emniyet kemerinin en büyük marifeti bakın ne?

Öncelikle arabya biniyor ve her zamanki gibi emniyet kemerinizi bağlıyorsunuz.

Dışarıdan bakıldığında sıradan bir emniyet kemerinden farkı yok; ancak mahareti içinde gizli!

Herhangi bir kaza anında hava yastığıyla donatılan bu kemerler şişiyor ve hayat kurtarıyor! Şirket, yıllardır bu konseptin üzerinde çalışıyor.