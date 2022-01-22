Hayat pahalılığı ödeneği belediye çalışanlarına da yansıtılacak

ads ads ads ads
22/01/2022

ads
ads
ads
Hayat pahalılığı ödeneği belediye çalışanlarına da yansıtılacak

Başbakan Faiz Sucuoğlu’ndan Belediye Çalışanlarına müjde.

Kamudan maaş çekenlerin maaşlarına yansıtılacak olan yüzde 37.26 ‘lık hayat pahalılığı ödeneğinin belediye çalışanlarına da yansıtılmasına ilişkin gerekli önlemlerin alındığını ve ülkemizdeki Belediye çalışanlarının da hayat pahalılığı artışlarından yararlanacağını belirtti.

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu katıldığı bir etkinlikte hayat pahalılığı ödeneğinin Belediye Çalışanlarına da yansıtılıp yansıtılamayacağına ilişkin bir soru üzerine yaptığı açıklamada, konuyla ilgili Belediyelerin destekleneceğini söyledi.

22/01/2022 17:11
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Hayat pahalılığı ödeneği
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.