Hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulması tasarısı ele alınıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak Genel Kurul’a sunuşlar yapıldı.

Bu bölümde, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesinin ivedilikle görüşülen, Kamu Görevlileri Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 25'inci Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre ile Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısının Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi ele alındı.

ÖZYİĞİT, NİSAP SORUNU DEVAM EDECEKSE HÜKÜMETİ İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Bunun üzerine söz alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “dışarıda üretici kan ağlıyor, üreticinin sorunuyla ilgilenen yok” diyerek başladığı konuşmasında, ekonomik sıkıntılara işaret ederek “her şey yolundaymış gibi hayat pahalılığının kesilmesi için uğraşıldığını” belirtti.

Yaptıkları uyarıların dikkate alınmadığını dile getiren Özyiğit, kısa süre sonra ülkeye karantinasız girişlerin başlayacağına işaret ederek, geçen yıl yaşanan benzeri süreçte çok sayıda insanını hayatını kaybettiğini söyledi.

Özyiğit “Ne kadar denetim yapabiliyorsunuz da karantinasız girişlere izin veriyorsunuz” diye sordu.

Ürünlere sürekli zam geldiğini, en temel gıda ürünlerini bile insanların almakta zorluk yaşandığını kaydeden Özyiğit, buna rağmen hayat pahalılığının kesilmesine çalışıldığını söyledi, “Ankara’ya söz verdiğiniz için mi yapıyorsunuz” diye sordu.

“Gelin el ele verelim bu ülkede sorunların çaresini arayalım” diyen Özyiğit, böyle yapılırsa sendikaların da desteğinin alınabileceğini ifade etti.

Tasarının geri çekilmesini talep eden Özyiğit, nisap sorunu devam edecekse hükümeti istifa etmeye çağırdı.

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31/05/2021 14:51