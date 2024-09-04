Hayat Pahalılığı Oranları Açıklandı

KKTC İstatistik Kurumu Hayat Pahalılığı oranlarını açıkladı.

Ağustos Ayı HP'si %3.28 olarak açıklandı. 8 Aylık hayat pahalılığı ise %42.17 seviyesine ulaştı. Yıllık hayat pahalılığı %64.75'e yükseldi.

Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos 4 Aylık hayat pahalılığı %19.19 olarak kaydedildi.

Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre %3.28, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42.17 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %64.75 değişim gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %5.25 ile Lokanta ve Oteller ana grubunda gerçekleşti. Eğlence ve Kültür ana grubunda %5.16, Eğitim ana grubunda %4.39, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %4.02, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %2.77, Ulaştırma ana grubunda %2.39, Sağlık ana grubunda %2.10, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %1.88, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %1.71, Haberleşme ana grubunda %1.31, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0.65 artış, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %2.77 azalış gerçekleşti.



Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 440 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 81 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; %137.31 Patlıcan, %131.22 Kabak ve %82.20 ile Domates olmuştur. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; %31.45 Taze Fasulye, %27.81 Karpuz ve %26.75 ile Marul olmuştur.