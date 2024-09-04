Hayat Pahalılığı Oranları Açıklandı
04/09/2024
KKTC İstatistik Kurumu Hayat Pahalılığı oranlarını açıkladı.
Ağustos Ayı HP'si %3.28 olarak açıklandı. 8 Aylık hayat pahalılığı ise %42.17 seviyesine ulaştı. Yıllık hayat pahalılığı %64.75'e yükseldi.
Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos 4 Aylık hayat pahalılığı %19.19 olarak kaydedildi.
Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre %3.28, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42.17 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %64.75 değişim gerçekleşti.
Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %5.25 ile Lokanta ve Oteller ana grubunda gerçekleşti. Eğlence ve Kültür ana grubunda %5.16, Eğitim ana grubunda %4.39, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %4.02, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %2.77, Ulaştırma ana grubunda %2.39, Sağlık ana grubunda %2.10, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %1.88, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %1.71, Haberleşme ana grubunda %1.31, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0.65 artış, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %2.77 azalış gerçekleşti.
04/09/2024 13:25
Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 440 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 81 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; %137.31 Patlıcan, %131.22 Kabak ve %82.20 ile Domates olmuştur. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; %31.45 Taze Fasulye, %27.81 Karpuz ve %26.75 ile Marul olmuştur.