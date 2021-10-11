Hayata Değer Katan Kadınlar Fotoğraf Sergisi Düzenleniyor
Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), “Hayata Değer Katan Kadınlarımız” konulu fotoğraf sergisi düzenliyor.
11/10/2021
Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), “Hayata Değer Katan Kadınlarımız” konulu fotoğraf sergisi düzenliyor.
Dernekten verilen bilgiye göre, Garanti Bankası iş birliğinde düzenlenecek sergi, 13 Ekim Çarşamba günü saat 17.00’de Bedesten’de yer alacak.
Sergide, ülkenin her alanına değer katan 41 kadınının portreleri ve çeşitli fotoğrafları yer alacak.