HABER KIBRIS

Hayata Dokun Hareketi göreve hazır olduklarını belirtti

Hayata Dokun Hareketi, Atina yakınlarındaki yangında oluşan yaraları sarmak için göreve hazır olduklarını belirtti.

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26/07/2018

Hayata Dokun Hareketi göreve hazır olduklarını belirtti

Hayata Dokun Hareketi, Atina yakınlarındaki yangında oluşan yaraları sarmak için göreve hazır olduklarını belirtti.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, “Meydana gelen yaraları sarmak ve dayanışmak amacıyla; her an göreve hazır olduğumuzu ve tüm imkânlarımızı seferber ederek örgütleyebileceğimizi iletmek istiyoruz” denildi. 

Atina yakınlarındaki yangın nedeniyle ortaya çıkan üzücü ve vahim sonuçların derin yaralar bıraktığı belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilekleri ifade edildi.

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TAGS: Hayata Dokun Hareketi, Atina, yangın, yara, yardım, haber, Kıbrıs
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