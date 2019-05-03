Hayata El Ver Etkinliği Çocuklar için Düzenleniyor

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Pazar günü çocuklar için “Hayata El Ver” etkinliği düzenliyor.

Etkinlik, Imagine Cafe Bar’da düzenlenecek sezonun ilk sosyal sorumluluk projesi saat 14.00’te başlayacak. 19.00’a kadar devam edecek “Hayat El Ver” etkinliği kapsamında jazz solisti Nihan Görgü ve gitarist Sabri Oğuzkan’ın canlı akustik performansının yanı sıra DJ Tosca Ellis sahne alacak. Etkinlikte yiyecek ve ikinci el eşya stantlarında satış yapılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ve Machine Man Cyp’un organize ettiği etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyan tüm kişi, kurum, işletme ve müzisyenlerin gönüllülük esasıyla çalıştığı etkinliğin biletleri bedeli 10 TL’den satışa sunulacak.

Bilet satışından elde edilecek tüm gelir Kemal Saraçoğlu Vakfı üye çocuk ve ailelerine umut olacak.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Övgü İnce, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

“Çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olan başta YDÜ İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, Machine Man Cyp, ImagineCafe Bar Yönetimi, Nihan Görgü, Sabri Oğuzkan ve DJ Tosca Ellis’e, kanser yolculuğunda miniklerimiz ve ailelerine destek olabilmek için tamamen gönüllükle organize edilen Hayata El Ver etkinliği için teşekkür ederiz”

Stant açarak etkinliğe katkı koyacak, bilet alarak destek verecek olan tüm herkese de ayrıca teşekkür eden İnce, halktan bu güzel Pazar gününü etkinliğe katılma temennisinde bulundu.