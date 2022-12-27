Hayata karşı umutları tükenen 3 burç sürekli "Hayırlısı be gülüm" moduyla geziyor. Enerjileri biten bu 3 burç iyi ve kötü tüm duygulara karşı nötrleşmişler. 'Hayırlısı be gülüm' moduyla yaşayan 3 burç...

Astrolojide karakteri belirleyen bazı durumlar aynı zamanda duyguları da kontrol eder. Örneğin hayata karşı salmış bazı burçlar vardır. Sürekli olarak "Hayırlısı be gülüm" modunda gezen bu burçlar, çevrelerinde olan biteni umursamazlar. Hayatı ve hayattaki kişilerden artık feyz almayan bu burçların mottosu "Hayırlı be gülüm" oldu.

Bu burçlar bazen durduk yere gülüyor bazen ağlıyor. Hem umursamaz hem delirmiş olan bu burçları sizler için bir araya getirdik.

BALIK BURCU

Balık burcu hem hayal dünyasında hem de gerçek dünyadan adeta umudu kesmiş. Özellikle arkadaş ortamında ağzından sürekli düşmeyen "Hayırlısı be gülüm" lafı artık üzerine yapışmış. Canı kanı olmuş. Balık burçları bu hayatta en kaybeden burç rekoru sayesinde tüm hayatı karşı enerjisini salmış durumda. Artık ne mucize bekliyor ne de mucizeyi getirecek o kişiyi.

ASLAN BURCU

Egoist bencil diye diye aslanların bir kalbi olduğunu unutan herkese yazıklar olsun. Aslan burçları kabuklarına çekildi. Hayatta karşı mod oluşturan aslan burçları en çokta aşk konusunda 'Hayırlısı be gülüm' diyor. Aslan burçları tüm hayata karşı olan umudunu salmış. Onun için elle tutulur gerçekler bitmiş. Kalbindeki küle dönmüş. Şimdi de başkalarına bunu aşılamaya çalışıyor.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu kırıla kırıla yerine oturdu. Onun için artık hiç bir şeyin anlamı yok. Salmışlık konusunda nam-ı olan oğlak burçları kendilerini bir odaya hapsetti. Onu heyecanlandıran hiç bir şey hiç bir kimse yok artık. En yakınlarından bile uzaklaşan oğlak burcu evinin girişine "Hayırlısı be gülüm" pankartını açmış oturuyor.

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27/12/2022 22:59