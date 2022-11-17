Hayatım Normale Döndü!

Yüksek tansiyon ve gizli şeker hastası olan Sevda Uçar Hanım, hastalık sürecini ve Dr. Hakan Özkul’dan aldığı bitkisel tedavinin ne gibi etkileri olduğunu sizler için açıkladı.

“Şeker ve Yüksek Tansiyondan Hastaneye Yattım”

“50 yaşındayım. Benim hastalığım bir anda gelişti. Gizli yüksek şeker ve yüksek tansiyon hastası olduğumu söylediler. Bir gün ansızın kendimi çok kötü hissettim ve komşular ambulans çağırdı hastaneye gittik. Orada şekerim ölüm seviyesinin üstünde olduğu 980 olduğunu ve tansiyonumun da 22 olduğunu gördüm.”

“DR.HAKAN ÖZKUL’U TESADÜFEN İNTERNETTE GÖRDÜM”

Gizli şeker ve yüksek tansiyon hastası olan Sevda Hanım Dr. Hakan Özkul’a nasıl ulaştığını aktardı.

“Tesadüfen internette Dr. Hakan Özkul’u gördüm. Yakından takip ettim programlarını izledim. Acaba bana faydası olur mu diye düşündüm. Ben artık Azrail bu kapıyı ne zaman çalacak diye bekliyordum ve Dr. Hakan Özkul’un benim son şansım olabileceğini ve denemem lazım dedim ve irtibata geçtim. Tedaviye uygun olduğumu söylediler ve bitkisel tedavi sürecim başlamış oldu.”

“TEDAVİYE BAŞLADIĞIM ANDAN İTİBAREN ETKİSİNİ GÖRMEYE BAŞLADIM”

“Bitkisel tedaviye başladığım andan itibaren etkisini görmeye başladığımı hissettim. Sürekli bir uyku hali vardı ortadan kalktı. Uyku düzenim normale dönmeye başladı. Halsizlik ortadan kalkmaya başladı. ”

“Ben hiçbir şey yiyemiyordum. İştahsızlığım vardı. 20 gün sonra ben normal yemek yemeye başladım. Evimin işini yemeğimi yapabilir duruma geldim. Bir bardak suyu insanlar isterdim bir ay geçti artık zıpçık gibiyim hiçbir şeyim yok.

“980’LERE ÇIKAN ŞEKERİM ARTIK 85-90 CİVARLARINDA ÇIKIYOR”

“Dr. Hakan Özkul ve ekibi ile sürekli irtibat halindeyim. Düzenli olarak tahlillerimi yaptırıp gönderiyorum. 980’lerde çıkan şekerim şimdi 85-90 civarlarında çıkıyor. Tansiyonum da normale döndü.”

“Ben bu hastalıkla iki yıldır mücadele ediyordum. Kilom vardı 109 kiloydum bitkisel tedaviyi uygulamaya başladıktan sonra normal kiloma döndüm. Şu an çok iyiyim çok iyi hissediyorum kendimi.”

2 Metre kadar oturma odamla lavabo arasındaki mesafeyi gidecek durumda değildim. Ama şimdi çok şükür her şey çok normal”

“HAKAN ÖZKUL VE EKİBİNDEN ÇOK MEMNUNUM İYİ Kİ ONLARLA KARŞILAŞMIŞIM”

“Bu kadar ilgili bir ekip olamaz. Her hafta telefonum çalıyor Sevda Hanım nasılsınız durumunuz nedir bir isteğiniz var mı diye soruyorlar. Hakan Hocam yardımcı doktorlar diğer personeller herkes arayıp durumumu soruyor. İyi ki varlar iyi ki ben onlara ulaşmıştım iyi ki onlar bana bu desteği verdi. Çok çok memnunum.”

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17/11/2022 08:58