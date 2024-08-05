Hayatını kaybeden bebeğin babasının ardından annesi de tutuklandı

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05/08/2024

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Hayatını kaybeden bebeğin babasının ardından annesi de tutuklandı

 Lefkoşa’da cumartesi günü kaldırıldığı hastanede ölen 3 aylık bebeğin babasının ardından dün de annesi tutuklandı.

Haravgi ve diğer gazeteler, “Lefkoşa Genel Hastanesi"ne cumartesi günü getirilen ve hayatını kaybeden 3 aylık kız bebeğin annesinin dün Larnaka Havaalanı’nda Güney Kıbrıs’a giriş yapmak isterken tutuklandığını yazdı.

Gazete, bebeğin çok kötü koşullarda yaşadığının tespit edildiğini hatırlatırken, soruşturmanın sürdüğünü de vurguladı.

05/08/2024 11:29
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TAGS: bebek, haber, kktc
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