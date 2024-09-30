Hayatını kaybeden eski Meclis Başkanı Acarkan için Mecliste tören düzenlendi

Hayatını kaybeden eski Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ayhan Halit Acarkan, son yolculuğuna uğurlanıyor. Acarkan için Cumhuriyet Meclisi bahçesinde tören düzenlendi.

Acarkan, törenin ardından saat 16.00’da Girne Nurettin Ersin Paşa Camiinde kılınacak ikindi namazına müteakip Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedilecek.

Meclis bahçesinde yer alan törene, Acarkan ailesi yanında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, sevenleri katıldı.

Tören; saygı duruşu, Merhum Ayhan Halit Acarkan’ın özgeçmişinin okunması, aile adına merhum Acarkan’ın oğlu Erol Acarkan’ın konuşması, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin konuşması, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması ve saygı geçişi ile tamamlandı.

-Erol Acarkan

Aile adına merhum Acarkan’ın oğlu Erol Acarkan, törende yaptığı konuşmada, hissettiği derin üzüntüyü ifade ederek, babasının siyasi yönü yanında insan ve ülke sevgisini vurguladı.

Acarkan, babasının ülkeye ve Kıbrıs Türk toplumu yanında, devlet sevgisine de işaret ederek, gelecek nesillere bunu aşılamanın görevleri olduğunu söyledi, törene katılan herkese teşekkür etti.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, bir ömre bir çok şey sığdıran Acarkan ve ailesine rahmet ve baş sağlığı diledi.

Töre, Acarkan’ın siyasi ve toplum içindeki yerini anlatarak, topluma hizmet etmenin büyük bir şeref olduğunu, iyi bir aile babası ve devlet adamı sıfatlarıyla Onu uğurladıklarını vurguladı. Töre, “Ruhu şad olsun uğurlar olsun.” dedi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, ebediyete uğurlanan Acarkan’a rahmet ve ailesine başsağlığı diledi.

Acarkan’ın bağımsızlık ve özgürlük için doğduğu, belediye başkanlığı yaptığı Limasol’dan Girne’ye yerleşip, siyasi başarılarına burada da devam ettiğini ifade eden Tatar, Acarkan’ın iyi bir insan, aile babası, lider, önder, sadece siyasi makamda değil, vatandaş olarak da ülkesine sahip çıkmak, hayırlı evlatlar yetiştirmek için mücadele verdiğini anlattı.

Tatar, “Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, hiç bir zaman unutmayacağız” dedi.

-Acarkan’ın özgeçmişi

Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı Ayhan Halit Acarkan’ın özgeçmişi:

“1935 yılında Limasol’da doğdu.

1958 Yılı’nda İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmasının ardından Kıbrıs’a dönerek Limasol’da özel kliniğinde çalışmaya başladı. 1963-1970 yılları arasında, Limasol Türk Belediyesi Başkanlığı yaptı.

5 Temmuz 1970 seçimlerinde Limasol bölgesinden, Türk Cemaat Meclisi Üyeliği’ne seçildi. Meclis’in Seçme Komitesi ile Sosyal İşler Komitesi üyeliklerinde bulundu.

Varoluş Mücadelesi içinde TMT saflarında yerini alırken, 1975 yılında oluşturulan Kurucu Mecliste de görev aldı ve bu görevi 3 Temmuz 1976 tarihine kadar sürdürdü. Doğan Türk Birliği Spor Kulübü Başkanlığı da yürüten Ayhan Halit Acarkan, 6 Mayıs 1990 tarihli genel seçimlerde Ulusal Birlik Partisi’nden Girne Milletvekili seçildi. 12 Aralık 1993 tarihinde yapılan erken genel seçimleri kazanan Merhum Acarkan’ın milletvekilliği 18 Aralık 1998 tarihinde sona erdi.

3 Ocak 1994- 4 Ekim 1996 tarihleri arasında Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı yaptı.

İngilizce ve Rumca bilen Acarkan, evli ve üç çocuk babasıydı.”