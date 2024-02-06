Hayatını kaybedenler Gazimağusa Kabristanlığı Şampiyon Melekler Şehitliği’nde anıldı

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06/02/2024

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Hayatını kaybedenler Gazimağusa Kabristanlığı Şampiyon Melekler Şehitliği’nde anıldı

Asrın Felaketi 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler, Gazimağusa Kabristanlığı Şampiyon Melekler Şehitliği’nde mezarları başında anıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi ile başlayan törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay konuşma yaptı.

Şehitlikteki tören dua okunması, kabirlerin gezilmesi ve çiçek bırakılması ile son buldu.

06/02/2024 11:28
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TAGS: haber, kıbrıs
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