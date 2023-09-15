Hayatını Kaybedenlerin İsimleri Belli Oldu!

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15/09/2023

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Hayatını Kaybedenlerin İsimleri Belli Oldu!

Kayalar köyünde bir araç uçurumdan yuvarlanmış şekilde tespit edildi. Haber Kıbrıs’ın edindiği bilgiye göre, araç içerisinde ölü bulunan kişilerin Kübra Aydın, Emrah Yılmaz olduğu öğrenildi.

 Olayın ilk bulgulara göre, bir cinayet olduğu ve Emrah Yılmaz'ın Kübra Aydın öldürdüğü ardından da kendisi de beraber araba ile uçurumdan aşağıya sürdüğü açıklandı.

Cinayet olayının Haspolat’ta bir evde işlendiği öğrenilirken ardından Kayalar bölgesine gidildiği ifade edildi.

Polisin olayla ilgili ilk açıklaması şöyle: 15.09.2023 tarihinde saat 11:30 sıralarında, Geçitköy - Kayalar Yolu üzerinde, Seyir Tepe Mevkiinde, deniz kenarında bulunan uçurumdan aşağıya düşmüş vaziyette bir araç tespit edilmiştir.  Söz konusu araç içerisinde polis tarafından yapılan incelemede, araç içerisinde iki cansız insan bedeni tespit edilmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

15/09/2023 13:40
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TAGS: haber, kıbrıs
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