Hayatının sonuna gelen kişilerde görülen ölüm hırıltısının sebebini açıkladı

ABD’nin Los Angeles şehrinde bir merkezde yaşam sonu hizmetlerini yöneten Julie McFadden, ölüm döşeğinde olan kişilerin boğazından gelen çatırtılı, ıslak ya da gürültülü seslerin, ölüm sürecinin normal bir parçası olduğunu söyledi.

Normalde bilinci kapalı olan hastalarda, nefes alırken ağızda biriken sıvının içinden geçen havanın tetiklediği herhangi bir ağrı olmuyor. Ancak buna rağmen çıkan hırıltı, hâlâ birçok hasta yakınını travmaya uğratıyor ve sevdiklerinin acı içinde öldüğünü düşündürüyor.

Konuyla ilgili TikTok hesabından açıklama yapan McFadden, “Ölüm hırıltısı, son derece normaldir ve yaşam sona ererken beklenen bir durumdur. Ancak eğer bunu duymaya alışkın değilseniz, şimdiye kadar duyduğunuz en korkutucu şeymiş gibi gelebilir.”

“Birçok kişi bana ölüm hırıltısını duymanın kendilerini travmatize ettiğini yazdı. Ama bunu duymadan ve ne olduğunu bilmeden önce bu konuda eğitim almış olsaydık, bu korkuyu biraz hafifletmeye yardımcı olabilirdi diye düşünüyorum.”

“Normalde vücut ağızda sürekli olarak tükürük üretir ve bu sıvı beyin tarafından bilinçaltında yutulması için sinyaller gönderilerek temizlenir.”

“Ancak ömrünün sonuna gelenlerde bu sistem çöker ve tükürüğün artık yutulamaması ağızda birikmeye neden olur. Birisi son nefesini alırken hava içeri ve dışarı hareket ettikçe bu ses hırıltı yapmaya başlar.” dedi.

Hemşirenin videosunu izleyen bir sosyal medya kullanıcısı, “Babamın durumu çok kötüydü. Sanki sıkışmış bir mukus varmış gibi geliyordu. Bu sesi hayatımın geri kalanında duyacağım.” derken bir diğeri, “Ben her zaman annemin öldüğünde boğulduğunu düşünürdüm. Nihayet artık acı çekmediğine inanıyorum. Teşekkür ederim.” dedi.

ÖLÜM ÇOK YAKIN OLDUĞUNDA BAŞLIYOR

Ölüm hırıltısı, ölümün çok yakın olduğuna işaret ediyor, buna göre kişi ölüm başladıktan sonra ortalama 25 saat yaşıyor.

Araştırmalara göre ölüm aşamasında insanların yaklaşık yüzde 40'ında görülüyor. Ağzı kurutan ilaçlar kullanılarak veya biriken tükürüğün dışarı dökülmesini sağlamak için hastayı yan çevirmek gürültüyü azaltabiliyor.

Ünitelerle emilmesinden genellikle kaçınılıyor çünkü bu, vücudun tükürük üretimini artırmasına ve sorunun daha da kötüleşmesine neden olabilir.

Doktorlar, ölümden birkaç gün önce veya birkaç saat önce hastaların enerjilerinde ani ve kısa süreli bir artış yaşayabileceğini, ardından birdenbire çok daha az enerjiye sahip olabileceklerini söylüyor.