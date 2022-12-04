Hayatınızı 1 saniyede değiştirebilecek tüyolar!

Bazen küçük tüyolar hayatımızı kolaylaştırmada önemli bir rol oynayabilir. Günlük işlerinizde size zaman kazandırmaktan kolaylaştırmaya gününüzü daha pratik bir hale getirebilecek birçok ipucu bulunuyor. Bu tüyoları uygulamaya başladığınız anda hayatınızı ne kadar kolaylaştırdığını fark edeceksiniz.

Küçük ama anlamlı değişikliklerle günlük yaşamlarını iyileştirmek için internette paylaşılan en iyi yaşam tüyolarından bazıları ise şöyle…

KAPI ASKISI

Çöp torbalarını çöp kutusuna yerleştirdiğimizde, özellikle çok dolduğu zamanlarda çöp poşeti kıvrılabiliyor. Bu da çöplerin doğrudan çöp kutusunun içerisine düşmesine neden oluyor. Her seferinde çöp poşetini atarken çöp kovasını da yiyecek artıklarından arındırmak fazladan zaman alıyor. Bunun yerine çöp kovanızın yanlarına ters şekilde iki adet duvar askısı yapıştırmanız önemli bir fark yaratacak. Çöp poşetini kovaya geçirdikten sonra yanındaki ipleri bu askılardan geçirin ve artık kaymasından endişe etmenize gerek kalmayacak.

PASTALARI BOZULMADAN SAKLAMAK

Güzel bir kutlamanın ardından kalan pastaları buzdolabına kaldırmak, görünüşlerinin bozulmasına neden olabilir. Tabağa kaldırdığının pastanın üzerini streç film ya da alüminyum folyo ile örterseniz tüm üst süslemesinin bozulmasına neden olabilirsiniz. Onun yerine bir saklama kabını ters çevirin ve pastayı kapak tarafına koyun. Bu şekilde pastanızın görüntüsü kap tarafından güvenle korunacak.

EKMEĞİN NEMLİ OLMASINI ENGELLEMEK

Sabahları özellikle kahvaltıda kızartılan tost ekmeklerinin masaya geldiğinde nemli olduğunu fark etmişsinizdir. Kızarmış ekmeklerin sıcaklığı, çıkardıkları buhar nedeniyle birbirlerinin ıslanmasına ve yumuşamasına neden olabilir. Onun yerine ekmeklerinizi bu şekilde tutmak, kıtır kıtır kalmalarına yardımcı olacak.

ÇANTA ASKISI

Hepimizin başına gelen bir durumdur. Dışarıda lavaboya girmemiz gerekir ancak çantamızı koyabileceğimiz bir askı bulunmaz. Tam da bunun için kullanabileceğiniz bir yöntem bulunuyor. Çantanızın sapını kapının kolundan geçirin ve ardından çantanızdan geçirin. Çantayı kendi askısıyla dengeleyerek kendi askınızı oluşturabilirsiniz.

KÜÇÜK MUTFAKLARIN ÇÖZÜMÜ

Evin en çok kullanılan ve en çok malzemenin bulunduğu alan olan mutfaklar, küçük olduğunda kullanımı da zorlu olabilir. Ancak duvara asacağınız bir pano işinizi oldukça kolaylaştırır. Bu sayede tüm tavalar, tencereler ve mutfak gereçleri elinizin altında olacak ve işiniz bittiğinde de kolayca kaldırılabilecek.

POŞETLERİ TAŞIMANIN YOLU

Market alışverişi sonrasında poşetlerin hepsini taşımak zor olabilir. Özellikle ağırlıktan dolayı elimizi kesen ve canımızı acıdan poşetleri ise edineceğiniz bir askı sayesinde kolayca taşıyabilirsiniz. Bu klipsli askılar tüm poşetleri tek hamlede taşımanıza yardımcı olacak.

ŞAMPUANLARI ÇANTADA TAŞIMAK

Seyahat zamanında şampuanları ve sıvı ürünleri çantada valizde taşımak zor olabilir. Özellikle uzun seyahatlerde dökülebilecek bu ürünler bize birçok zorluk çıkarabilir. Onun yerine fermuarlı bir plastik poşetin içerisine bu ürünleri koymak ve çantaya öyle yerleştirmek herhangi bir sıvının dökülüp diğer eşyalara da bulaşmasına engel olacaktır.

TEREYAĞ KULLANIMI

Tereyağını özellikle donuk haldeyken kesmek veya eşit parçalara ayırmak zor olabilir. Bun yapmak için ise bir rende kullanmak büyük farklar yaratacaktır. Aynı peynir rendeler gibi tereyağını kolayca rendeleyebilir ve kullanabilirsiniz.

SEYAHAT EDERKEN MÜZİK DİNLEMEK

Özellikle seyahatlerde kulaklıkla müzik dinlerken uyumak bir çoğumuzun yaptığını bir eylem. Ancak kulaklıkların kulağa batmasının veya bizi rahatsız etmesinin önüne geçmek için kullanabileceğiniz bir yöntem bulunuyor. Boyunluk şeklindeki yastıkları bu şekilde kullanırsanız kulaklığınız da sizi rahatsız etmez.

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04/12/2022 19:54