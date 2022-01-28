Hayatınızı iyileştirecek 12 alışkanlık

Hayatınızı iyileştirmek için günlük veya haftalık alışkanlıklar mı arıyorsunuz? Küçük alışkanlıklar zamanla büyük değişikliklere yol açabilir. Ve alışkanlıklarınızı değiştirmeye başlamak için şimdiden daha iyi bir zaman var mı?

Hayatınızı iyileştirmek için günlük veya haftalık alışkanlıklar mı arıyorsunuz? Küçük alışkanlıklar zamanla büyük değişikliklere yol açabilir. Ve alışkanlıklarınızı değiştirmeye başlamak için şimdiden daha iyi bir zaman var mı?

Bu yazıda sizinle hayatınızda büyük bir fark yaratacak 12 günlük alışkanlığı paylaşıyoruz ve umarım hayatınızda anlamlı değişiklikler yaratabilirsiniz.

1. Güne günlük tutarak başlayın

Uyandıktan sonra yaptığınız ilk şey biraz su içip oturup günlük tutmak olmalı.

Rüyanızda gördüklerinizi bile yazabilirsiniz. Veya o gün için planladığınız şeyler bile olabilir.

Ayrıca, nasıl hissettiğinizi ve gün için ne beklediğinizi de not edebilirsiniz.

Sabahları fazladan 10 dakika yatakta uzanıp düşüncelerinizi toplamak için ayırmak, genel ruh haliniz için büyük bir rol oynayabilir.

Not: Düşüncelerinizi yazmayı seviyorsanız, aynı rutini gece yatmadan önce de yapabilirsiniz. Böylece daha mutlu ve temiz bir sayfayla uyanırsınız!

2. Pomodoro Tekniğini Kullanın

Zamanınız kısıtlıysa ve çok daha üretken olmak istiyorsanız, o zaman bunlar sizin için.

Yapılması gereken göreve karar verin.

pomodoro zamanlayıcısını ayarlayın (geleneksel olarak 25 dakikaya).

Karar verilen görev üzerinde çalışın.

Alarm çaldığında işi bitirin ve bir kâğıda onay verin.

Dört pomodorodan sonra daha uzun bir ara verin (15-30 dakika), onay işareti sayınızı sıfırlayın, ardından 1. adıma gidin.

Buradaki fikir, konsantre bir süre boyunca yalnızca bir göreve odaklanmak ve birkaç görevi tamamladıktan sonra iyileşmek için uzun bir ara vermektir.

Bu, her 10 dakikada bir dikkatinizin dağılmamasına yardımcı olur ve aynı zamanda ilgili etkinlikler için zamanınızı bloke etmenize yardımcı olur.

3. İş için giyinin, evde olsanız bile

İster ofise gidiyor olun ister evden çalışıyor olun, giyinmek işe karşı hissettiklerinizi değiştirecektir.

Çok fazla giyinmenize, hatta makyaj yapmanıza bile gerek yok. Ancak güzel bir bluz, rahat bir alt giymek ve saçınızı taramak büyük bir fark yaratabilir.

İşiniz bittiğinde, ev kıyafetlerinizi giyin. Bu, çeşitli modlara geçmenize ve gün boyunca daha üretken hissetmenize yardımcı olacak.

4. Aktif olmak için zaman ayırın

Sağlık her zaman öncelik olmalı, ancak telaşlı bir yaşam ve uyulması gereken milyonlarca yeni kuralla, egzersiz yapmak için zaman bulmak zor olabilir. Bu yüzden iyi bir planlama önemli.

Aktif olmak için biraz zaman ayıracak kadar disiplinli olabilirseniz, bu daha da iyidir!

5. Akşamları duş alın

Birçok insan sabahları banyo yapmaktan hoşlanır ama duş veya banyo yapmak tüm gün için temizlik görevi görür. Günün sonunda duş almak, sadece kendinize odaklanmak ve daha sakin bir duruma geçmek için biraz zaman ayırmanıza yardımcı olabilir. Yatmadan önce duş alıp, ardından bir film ya da TV şovu ya da hatta güzel bir kitapla rahatlayabilirsiniz. Tabii ki bir günde istediğiniz kadar duş alabilirsiniz, ancak seçenek sadece bir tane almaksa, bir akşam duşunu şiddetle tavsiye ederiz!

6. Ev yemeği yiyin

Taze yemek pişirmek yalnızca organik ve sağlıklı yemekler pişirmenize sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bir yıl boyunca size bir ton para tasarrufu sağlar.

Diyelim ki haftada 3 kez sipariş veriyorsunuz ve bunu 2'ye düşürüyorsunuz. Haftada bir öğün daha az sipariş verseniz bile, haftada çok fazla para kenara atabilirsiniz.

7.Ekran süresini sınırlayın

Şükür ki belirli bir sınırın ötesinde telefon kullanmanızı engelleyebilecek “Ekran Süresi” gibi telefonlar uygulamalar var.

Tüm o videoları izlemeye ve gerçekten hedefleriniz ve kişisel gelişiminiz üzerinde çalışabileceğiniz zamanları boşa harcamamaya özendirmek için bir ekran süresi sınırı bulduğunuzdan ve kendiniz için yarattığınızdan emin olun. Daha az ekran süresi gözleriniz ve gece uyumak için harika olacak.

8. Çevirimiçi kursa kaydolun

Evde geçirilen fazladan zaman, insanların tutkularını ve becerilerini yeniden değerlendirmelerini sağlıyor. Belki yeniden bir şeyler öğrenmek istersiniz. Üzerinde çalışmak istediğiniz şeye kaydolun ve başlayın. Kim bilir bir yılın sonunda yeni bir beceri öğrenmiş veya ekstra para kazandıran yeni bir işe başlamış olabilirsiniz!

9. Meditasyon yapın

Meditasyon sizi gerçekten daha az tepkisel ve daha dikkatli yapacak. Sadece bu değil, düzenli olarak meditasyon yapmanın, sahip olduğunu bilmediğiniz ruhsal bir tarafla bağlantı kurmanıza yardımcı olacak.

Başlangıçta bir dakika bile hareketsiz oturmak zor olabilir, ancak zamanla alışkanlık oluşturacaksınız.

10. Yürüyüşe Çıkın

Ücretsiz, daha fit olmanıza yardımcı olan ve ruh halinizi yükselten bir aktivite mi istiyorsunuz? Yürüyüşü keşfettiniz mi?

5 dakikalık veya 50 dakikalık bir yürüyüş yapmanız farketmez, fikir dışarı çıkıp biraz temiz hava almak için zaman yaratmak.

11. Podcast Dinleyin

Ne kadar meşgul olursanız olun, podcast'ler için zaman ayırabilirsiniz. Onları kitap okumaya bile tercih edebilirsiniz. Çünkü podcastleri her yerde; yürüyüşte, duşta ya da yemek pişirirken dinleyebilirsiniz.

12. Nefes almak için zaman ayırın

Başka bir deyişle, yavaşlayın. Sürekli olarak bir görevden diğerine koşmaya o kadar alıştık ki, oturup hiçbir şey yapmamak için zaman bulmak gerçekten zor olabilir. Meditasyon yapmayı veya sadece pencereden dışarı bakmayı seçseniz de günde en az bir kez HİÇBİR ŞEY YAPMAYIN.

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28/01/2022 16:59