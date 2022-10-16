Hayatınızı kolaylaştıracak 15 pratik bilgi

Evinizde ya da kişisel olarak yaşadığınız bazı problemlerin çözümü bu haberde! İşte, hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler…

Bardakların birbirine yapışması

Mutfağınızdaki yer alanını genişletmek için iç içe koyduğunuz bardaklar kimi zaman birbirine yapışabilir. Bu sorunu çözmek için bardakları bir leğene koyup en üstteki bardağın içerisine buz yerleştirerek leğenin içine yavaşça sıcak su koymaya başlayın. Böylelikle bardaklar birbirinden kolayca ayrılacaktır.

Bez ayakkabıların temizliği

Bez ayakkabılarınızı kullanmadığınız ya da atacağınız bir yastık kılıfının içine koyun ve daha sonra çamaşır makinesinde yıkayın. Bez ayakkabılarınızın ilk günkü gibi olduğunu göreceksiniz.

Kavanozların üzerlerindeki etiketler

Kavanoz içerisinde satın aldığınız herhangi bir yiyecek bittikten sonra kavanozu kullanmak isteyebilirsiniz. Fakat üzerinde etiket her yıkamada aşınır ve yapışkan bir hal alır. Bu sorundan kurtulmak için etiketin üzerine yemeklerde kullanılan margarini sürün ve 10 dakika kadar bekletin. Etiket ve yapışkan madde kolayca çıkacaktır.

Ayakkabının sıkması

Yeni aldığınız bir ayakkabı ilk giydiğinizde ayağınızı sıkıyor olabilir. Bunun için ayakkabınızı birkaç dakika buhara tutmanız yeterli olacaktır. Ya da içine bir gece önceden nemli bez koyarak da açılmasını sağlayabilirsiniz.

Gözlük vidalarının gevşemesi

Kullandığınız gözlüğün vidaları kimi zaman yerinden çıkarak sizlere zor anlar yaşatabilir. Bunun için gözlüğün vidasının çıktığı yere vidayı takmadan önce renksiz oje sürmeniz etkili olacaktır.

Ayakların şişmesi

Uzun yol yürüdüğünüzde ayaklarınız şişiyor ve yorgun hissediyorsanız, yapacağınız tek şey ayağınızı ve ayak bileğinizi kolonya ile ovmak olacaktır.

Ayak kokusu

Ayak kokusunu önlemek için ayakkabınızın içine bir kese içerisinde karbonat koymanız işe yarayacaktır. Karbonat kötü kokuların önlenmesinde en etkili yoldur.

Küpenin kulakta yara yapması

Metal alerjisi olan kişiler küpe taktıklarında kulaklarında yara oluşur. Bu sorunu önlemek için kullandığınız metal küpenin iğneli kısmını şeffaf ojeyle kaplamanız yeterli olacaktır.

Dolapta güve oluşması

Portakalın üzerine portakalın kabuğu hiç gözükmeyecek şekilde karanfiller batırın. Bu karanfilli portakalı güve oluşan kısma yerleştirin. Böylelikle güveler dolabı terk edecek ve bir daha güve oluşumu engellenmiş olacaktır.

Ütünün çamaşırlara yapışması

Temiz bir bezi sirke ile ıslatın, ardından üzerine tuz dökün ve tuzu beze iyice yedirin. Bu bezle ütünüz soğuk iken altını iyice silin. Biraz bekledikten sonra ütü yapmaya başlayabilirsiniz.

Evde oluşan karıncaları yok etmek için

Karıncalara zarar vermeden onlardan kurtulmak istiyorsanız kimyasallar yerine karıncaların geçtiği noktalara kahve telvesi dökebilirsiniz. Karıncalar bu yöntem ile yavaş yavaş evinizi terk edeceklerdir.

Ayakkabının su geçirmesi

Ayakkabınızın su geçirmesini önlemek için ayakkabınızı akşamdan keten yağı ile yağlayın ve sabaha kadar bekletin. Sonrasında ayakkabınızın üzerindeki yağı bir kağıt ya da gazete yardımıyla silin. Ayakkabılarınızın artık su geçirmediğini göreceksiniz.

Buzdolabının yeterince soğutmaması

Bu sorunla birlikte akla gelen ilk yöntem buzdolabının ayarını yükseltmek olacaktır. Ancak buzdolabınızın ayarını yükseltmeden enerji tasarrufu yaparak da bu sorunu giderebilirsiniz. Bir torba tuzu buzdolabınıza yerleştirin. Böylelikle tuz dolaptaki nemi emerek daha fazla soğutacaktır.

Buzdolabındaki kötü kokuları önlemek için

Buzdolabınızın kötü kokan kısmına bir kase üstü açık bir şekilde süt koyun. Sütü bir süre orada beklettikten sonra sütü kullanmadan dökün. Süt sayesinde dolabınızdaki kötü kokular yok olacaktır.

Halıdaki mobilya izleri

Koltuklarınızın halıda bırakmış olduğu izleri yok etmek için iz olan yere bir buz koyun ve erimesini bekleyin. Buz eridikten sonra elektrik süpürgesiyle oradaki nemi alabilirsiniz. Bu yöntemle halınızdaki izlerin yok olduğunu göreceksiniz.

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16/10/2022 21:54