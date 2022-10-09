Hayatınızı kolaylaştıracak birbirinden ilginç 8 pratik bilgi

Bazı pratik bilgiler hayatı olduğundan çok daha kolay hale getiriyor. Günlük hayatta sıklıkla kullanabileceğiniz ve işinize çok yarayacak birbirinden faydalı 8 pratik bilgi...

Zaman çok hızlı akıp, gidiyor. Günlük koşuşturmaca içerisinde nereye yetişeceğimizi, bazen kaç parçaya bölüneceğimizi şaşırıp duruyoruz. Özellikle böylesi koşturmaca dolu bir yaşantıda işimizi kolaylaştıracak pratik bilgiler öğrenmek isteriz.

İşte, hayatınızı kolaylaştıracak 8 pratik bilgi;

IŞIL IŞIL AYAKKABILAR

Ayakkabılar zaman içinde orijinal görüntüsünden bir hayli uzaklaşır. Koyu bir renk almaya başlayan ayakkabılarınızı yeniden ilk günkü haline çevirmek ise çok kolay. Yapmanız gereken makyaj temizleme toniğiyle ayakkabılarınızı silmek.

FERAH BANYOLAR

Banyonuzun her zaman mis gibi kokmasını istiyorsanız. Tuvalet kağıdı rulosunun içerisine birkaç damla esansiyel yağ damlatın.

PİZZA ISITMANIN KOLAY YOLU

Pizzayı nasıl ısıtıyorsunuz. İlk piştiği gibi leziz bir pizza istiyorsanız; yemeğinizi mutlaka kapaklı bir tavada ısıtın.

HALI KABARTMA YÖNTEMİ

Masa, tv sehpaları ya da koltuklar zaman içerisinde halılarda iz yapar. Bu izlerden kurtulmak için ihtiyacınız olan tek şey bir çatal. Ezilen yeri çatalla kabartmaya çalıştığınızda farkı anlayacaksınız.

MUZLARI FIRINA ATIN

Aldığınız muzlar olgun değilse yapmanız gereken çok kolay. Muzları bir süre kabuklarıyla birlikte fırında ısıtırsanız; meyve yiyebileceğiniz kadar yumuşar.

KALICI PARFÜMÜN SIRRI

Bebek yağı sürdüğünüz cildinize parfüm sıktığınızda kokunuz daha kalıcı olacaktır.

BAŞ AĞRISINDAN KURTULMANIN İLGİNÇ YOLU

Yanınızda ağrı kesici yok ve başınız çok kötüsüyse yapmanın gereken hemen bir muz bulmak. Muz kabuğunu alnınıza yerleştirdikten sonra ağrınız hafifleyecektir. Çünkü muzda bulunan yüksek potasyum ağrıları hafifletir.

KALEM YAYI

Şarj kablolarınızın ömrünü uzatmak için tükenmez kalem yayı kullanabilirsiniz.

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09/10/2022 22:19