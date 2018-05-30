HABER KIBRIS

Hayatıyla kumar oynadı

 Ülkenin kanayan yaralarından biri olan trafik kazalarına karşın önlem alınmıyor.

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30/05/2018

Hayatıyla kumar oynadı
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Lefkoşa Başbakanlık Işıkları’nda bugün öğle saatlerinde çekilen bir fotoğraf sosyal medyada tepkiye neden oldu. Motosiklet ile yolculuk yapan iki kişi adeta ölüme meydan okudu. Uzmanlar kaskların hayat kurtardığının altını çizsede motosiklette yolculuk yapan bir kadın kask takmadı. Birçok vatandaş sosyal medya üzerinden “ölüme meydan okuyor” yorumunu yaptı. Bazı vatandaşlar ise polis denetimlerinin sıkılaştırılması gerektiğini savundu.

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TAGS: motosiklet, motor, kask, haber, kıbrıs
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