Haydarabad'da mason yağmurları bölgedeki yaşam tarzını etkiledi
Pakistan'da son 8 haftadır ülkenin çeşitli eyaletlerinde etkili olan muson yağmurları sebebiyle kentte sel taşkınları görüldü.
20/08/2022
Pakistan'da son 8 haftadır ülkenin çeşitli eyaletlerinde etkili olan muson yağmurları sebebiyle kentte sel taşkınları görüldü.
Pakistan'ın Haydarabad kentinde meydana gelen şiddetli muson yağışlarının etkisiyle alçak kesimleri su basarak maddi hasara neden oldu.
Latifabad 11 Numaralı bölgede vatandaşlar yaşam biçimlerini değiştirerek, sel basan mahallede kendi yaptıkları botlarla ulaşım sağladı.